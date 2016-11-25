Зломнисника, який вимагав у жінки викуп за повернення доньки, заарештували на Рівненщині

Про викрадення доньки повідомила жінка, яка заявила — вимагачі попередили — без викупу живою дитину не побачить.

Вимагачем виявився 22-річний місцевий мешканець, який зрозумів, що накоїв, коли протверезів. Чоловік напідпитку відібрав у дівчинки мобільний телефон, наказав дитині зателефонувати матері, у якої вимагав викуп у розмірі 2 тисячі гривень. Жінка сказала, що може дати 300 гривень.

Викрадач погодився, а коли дитина піднялася до квартири за грошима, жінка викликала поліцію. Правоохоронці затримали зловмисника, який, як з’ясувалося, вже мав проблеми із законом.

Молодикові повідомили про підозру у скоєних кримінальних правопорушеннях за частиною 1 статті 186 (грабіж) та за частиною 2 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тепер за скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.