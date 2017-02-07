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Сорван миллион гривен в лотерею "Лото-Забава"

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сразу два игрока стали победителями последнего розыгрыша лотереи "Лото-Забава". Один миллион гривен разделят между собой игроки из Ужгорода и Мариуполя. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Сорван миллион гривен в лотерею "Лото-Забава"

"Интересные закономерности второе воскресенье подряд: 913-й тираж от 5 февраля 2017 года вновь отличился тем, что один из главных призов Большой игры - 1000000 гривен разделили между собой сразу два счастливчика!

Первый победный билет №0306684 приобрели на фирменном островке "М.С.Л." в супермаркете "Барва", что находится в Ужгороде по адресу ул. Гагарина, 38. А второй билет №0046128 купили в Мариуполе (Донецкая обл.) В киоске "Пресса" на улице Урицкого, 81.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." искренне поздравляет победителей с полумиллионными выигрышами и ждет в ближайшем представительстве для оформления призов", - отметили в "М.С.Л.".

Напомним, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

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