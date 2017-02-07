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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зірвано мільйон гривень в лотерею “Лото-Забава”

Київ • УНН

 • 7086 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Одразу двоє гравців стали переможцями останнього розіграшу лотереї “Лото-Забави”. Один мільйон гривнь розділять між собою гравці з Ужгороду та Маріуполя. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Зірвано мільйон гривень в лотерею “Лото-Забава”

“Цікаві закономірності другу неділю поспіль: 913-й тираж від 5 лютого 2017 року знову відзначився тим, що один з головних призів Великої гри — 1 000 000 гривень розділили між собою одразу двоє щасливчиків!

Перший переможний білет №0306684 придбали на фірмовому островку „М.С.Л.“ у супермаркеті „Барва“, що знаходиться у м.Ужгород за адресою вул. Гагаріна, 38. А другий білет №0046128 купили у Маріуполі (Донецька обл.) у кіоску „Преса“ на вулиці Урицького, 81.

Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ щиро вітає обох переможців з півмільйонними виграшами та чекає у найближчому представництві для оформлення призів”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

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