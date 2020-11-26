Зинченко попал в символическую сборную игроков, которых тренировал Гвардиола

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 15271 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65839 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78181 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112599 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114300 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126243 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Зинченко попал в символическую сборную игроков, которых тренировал Гвардиола

Зинченко попал в символическую сборную игроков, которых тренировал Гвардиола

Киев  •  УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал, передает УНН со ссылкой на youtube-канал "Манчестер Сити".

Место в символической команде получил и футболист сборной Украины Александр Зинченко.

“Зинченко может играть 10-м номером, но у нас играет слева в обороне. У него есть все, чтобы играть здесь. Он разумно распоряжается мячом, он разумно действует на поле. А еще он веселый парень с большим сердцем”, — отметил Гвардиола.

Вашему вниманию полная символическая сборная тренера: Карсон, Александр Зинченко, Венсан Компани, Кайл Уокер, Сейду Кейта, Фернандиньо, Давид Сильва, Сеск Фабрегас, Самюэль Это’О, Серхио Агуэро и Тьерри Анри.

Добавим, в активе Зинченко три сыграны игры в этом сезоне.

Украинские Национальные Новости

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