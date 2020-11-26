Зінченко потрапив до символічної збірної гравців, яких тренував Гвардіола

Місце в символічній команді отримав і футболіст збірної України Олександр Зінченко.

“Зінченко може грати 10-м номером, але у нас грає зліва в обороні. У нього є все, щоб грати тут. Він розумно розпоряджається м’ячем, він розумно діє на поле. А ще він веселий хлопець з великим серцем”, — наголосив Гвардіола.

До вашої уваги повна символічна збірна тренера: Скотт Карсон, Олександр Зінченко, Венсан Компані, Кайл Вокер, Сейду Кейта, Фернандіньо, Давид Сільва, Сеск Фабрегас, Самюель Ето’О, Серхіо Агуеро і Тьєррі Анрі.

Додамо, в активі Зінченка три зіграні гри цього сезону.