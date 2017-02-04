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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Живым коридором встретили верующие мощи святого Пантелеимона в Одессе

Киев • УНН

 • 14659 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон. Поклониться мощам святых приехали верующие не только из Одесской области, но и со всей страны, передает УНН пресс-служба Одесской епархии.

Живым коридором встретили верующие мощи святого Пантелеимона в Одессе

Очередь к православной святыне, привезенной в Спасо-Преображенский храм со святой греческой горы Афон растянулась на несколько кварталов. Приложиться к мощам святого в Одессу приехали люди из других городов.

Чтобы помочь людям дождаться своей очереди и не заболеть, одесские волонтеры организовали пункты обогрева. Здесь всех желающих угощают горячим чаем.

Напомним, 6 января Вифлеемский огонь принесли на Майдан.

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