Живым коридором встретили верующие мощи святого Пантелеимона в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Одессу доставили мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон. Поклониться мощам святых приехали верующие не только из Одесской области, но и со всей страны, передает УНН пресс-служба Одесской епархии.
Очередь к православной святыне, привезенной в Спасо-Преображенский храм со святой греческой горы Афон растянулась на несколько кварталов. Приложиться к мощам святого в Одессу приехали люди из других городов.
Чтобы помочь людям дождаться своей очереди и не заболеть, одесские волонтеры организовали пункты обогрева. Здесь всех желающих угощают горячим чаем.
Напомним, 6 января Вифлеемский огонь принесли на Майдан.