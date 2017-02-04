Живим коридором зустріли віряни мощі святого Пантелеімона в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Одесу доставили мощі святого великомученика і цілителя Пантелеімона зі Святої Гори Афон. Вклонитися мощам святих приїхали віряни не лише з Одещини, а й з усієї країни, передає УНН прес-службу Одеської єпархії.
Черга до православної святині, привезеної до Спасо-Преображенського храму зі святої грецької гори Афон розтягнулась на кілька кварталів. Прикластися до мощей святого в Одесу приїхали люди з інших міст.
Щоб допомогти людям дочекатися своєї черги і не захворіти, одеські волонтери організували пункти обігріву. Тут усіх охочих пригощають гарячим чаєм.
Нагадаємо, 19 грудня на Соборній площі в Одесі всім охочим роздавали Вогонь миру.