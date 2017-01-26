Жительницу Норвегии признали самой привлекательной спасательницей мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Норвежка Ганн Нартен признана самой привлекательной спасательницей в мире по версии соцсетей, передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.
30-летняя Анн Нартен работает пожарным в Норвегии, а также активно занимается спортом и является персональным фитнес-тренером.
Именно ее советы по фитнесу и здоровому образу жизни сделали девушку популярной в соцсети Instagram, сейчас у нее 50 тыс. подписчиков.
Спасительница заметила, что пожарным мечтала стать давно.
"Я приняла решение стать спасателем, когда мне было 19 лет. Я всегда была активной и люблю быть частью команды. Я ни разу не пожалела о своем выборе, и очень люблю свою работу", - рассказала она.
Издание отмечает, что Ганн Нартен настолько физически сильная, что может самостоятельно поднять часть пожарной машины ради спасения жизни людей.