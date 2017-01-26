Жительку Норвегії визнали найпривабливішою рятувальницею світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Норвежку Ганн Нартен визнано найпривабливішою рятувальницею у світі за версією соцмереж, передає УНН з посиланням на The Daily Mail.
30-річна Ганн Нартен працює пожежником у Норвегії, а також активно займається спортом та є персональним фітнес-тренером.
Саме її поради щодо фітнесу та здорового способу життя зробили дівчину популярною у соцмережі Instagram, наразі у неї 50 тисяч підписників.
Рятувальниця зауважила, що пожежником мріяла стати давно.
"Я прийняла рішення стати рятувальником, коли мені було 19 років. Я завжди була активною та люблю бути частиною команди. Я жодного разу не пошкодувала про свій вибір, і дуже люблю свою роботу", - розповіла вона.
Видання зазначає, що Ганн Нартен настільки фізично сильна, що може самотужки підняти частину пожежної машини заради порятунку життя людей.