Житель Таиланда женился на кобре, считая ее реинкарнацией своей возлюбленной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Житель Таиланда женился на трехметровой кобре, считая ее реинкарнацией своей умершей возлюбленной. Об этом сообщает Mirror, передает УНН.
Человек, который потерял свою любимую пять лет, решил, что она перевоплотилась в змею, поскольку она "невероятно похожа" на девушку. По информации издания, мужчина является буддистом, а потому верит в переселение душ и то, что люди могут перевоплощаться в животных после смерти.
Как сообщается, мужчина обращается с коброй, как со своей парой: смотрит вместе с ней телевизор, устраивает романтические пикники, играет в настольные игры и ходит в спортзал.
По словам его друга, который прислал фото редакции, человек не расстается со змеей и игнорирует все предупреждения о том, что жить вместе с трехметровой змеей опасно.