Житель Таиланда женился на кобре, считая ее реинкарнацией своей возлюбленной

Человек, который потерял свою любимую пять лет, решил, что она перевоплотилась в змею, поскольку она "невероятно похожа" на девушку. По информации издания, мужчина является буддистом, а потому верит в переселение душ и то, что люди могут перевоплощаться в животных после смерти.

Как сообщается, мужчина обращается с коброй, как со своей парой: смотрит вместе с ней телевизор, устраивает романтические пикники, играет в настольные игры и ходит в спортзал.

По словам его друга, который прислал фото редакции, человек не расстается со змеей и игнорирует все предупреждения о том, что жить вместе с трехметровой змеей опасно.