Житель Таїланду одружився на кобрі, вважаючи її реінкарнацією своєї коханої
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Житель Таїланду одружився на триметровій кобрі, вважаючи її реінкарнацією своєї померлої коханої. Про це повідомляє Mirror, передає УНН.
Чоловік, який втратив свою кохану п’ять років, вирішив, що вона перевтілилася у змію, оскільки та “неймовірна схожа” на дівчину. За інформацією видання, чоловік є буддистом, а тому вірить у переселення душ і те, люди можуть перевтілюватися у тварин після смерті.
Як повідомляється, чоловік поводиться з коброю, як зі своєю парою: дивиться разом з нею телевізор, влаштовує романтичні пікніки, грає у настільні ігри та ходить у спортзал.
За словами його друга, який надіслав фото редакції, чоловік не розлучається зі змією та ігнорує усі попередження про те, що жити разом із триметровою змією небезпечно.