Житель Прикарпатья попал в реанимацию из-за обморожения
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 7 января. УНН. Вчера, 6 января, в Тлумацкую ЦРБ поступил мужчина с холодовыми шоком, переохлаждением и обморожением пальцев кисти двух рук. Его госпитализировали в реанимацию, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления по вопросам гражданской защиты ОГА.
Отмечается, что пострадавший является жителем села Куты Тлумацкого района.
Как сообщили корреспонденту УНН в Тлумачской ЦРБ, состояние здоровья пострадавшего - тяжелое.
Напомним, с начала отопительного сезона пятеро граждан без определенного места жительства обратились с обморожениями в лечебные учреждения в Кропивницкого.