Житель Прикарпаття потрапив до реанімації через обмороження
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 7 січня. УНН. Вчора, 6 січня, до Тлумацької ЦРЛ поступив чоловік з холодовим шоком, переохолодженням і обмороженням пальців кисті двох рук. Його госпіталізували до реанімації, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління з питань цивільного захисту ОДА.
Зазначається, що постраждалий є мешканцем села Кути Тлумацького району.
Як повідомили кореспонденту УНН в Тлумацькій ЦРЛ, стан здоров’я постраждалого — важкий.
Нагадаємо, від початку опалювального сезону п’ятеро громадян без постійного місця проживання звернулися з обмороженнями до лікувальних закладів у Кропивницькому.