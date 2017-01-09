Женщина разделась на морозе в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 января. УНН. Как рассказали правоохранители, находясь на ООП, возле Пассажа, около 2:40, заметили схватку между двумя женщинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет УНН со ссылкой на пресс-служба Ивано-Франковской полиции.
На замечания и просьбы прекратить конфликт, одна из женщин направилась в сторону гостиницы "Днестр" и начала на ходу быстро раздеваться и выбрасывать свою одежду.
В связи с этим данную женщину остановили и вызвали медицинскую помощь. На указание одеться женщина отказывалась, выкрикивая проклятия и читая молитву.
Личность женщины установить не удалось.