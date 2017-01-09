Жінка роздягнулась на морозі в Івано-Франківську

На зауваження та прохання припинити конфлікт, одна з жінок направляючи в сторону готелю "Дністер" та почала на ходу швидко роздягатися і викидати свій одяг.

В зв’язку з цим дану жінку було зупинено та викликано медичну допомогу. На вказівку одягнутись жінка відмовлялась, викрикуючи прокльони та читаючи молитву.

Особу жінки встановити не вдалось.