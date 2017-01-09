Жінка роздягнулась на морозі в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 9 січня. УНН. Як розповіли правоохоронці, перебуваючи на ОГП, біля Пасажу, близько 2:40, помітили сутичку між двома жінками, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, пише УНН з посиланням на на прес-службу Івано-Франківської поліції.
На зауваження та прохання припинити конфлікт, одна з жінок направляючи в сторону готелю "Дністер" та почала на ходу швидко роздягатися і викидати свій одяг.
В зв’язку з цим дану жінку було зупинено та викликано медичну допомогу. На вказівку одягнутись жінка відмовлялась, викрикуючи прокльони та читаючи молитву.
Особу жінки встановити не вдалось.