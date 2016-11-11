Земли на Свитязи стоимостью более 157 млн грн вернули государству
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Волыни в собственность государства возвращено земли на Свитязи стоимостью более 157 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
"Благодаря принципиальной позиции прокуратуры области земли, незаконно введены в границы села Свитязь решением Шацкого районного совета от 27 декабря 2012 года, возвращено в государственную собственность", - говорится в сообщении.
Так, Волынский окружной административный суд удовлетворил административный иск прокуратуры области об отмене этого решения, из-за которого из государственной собственности в коммунальную незаконно выбыли 292 га земель стоимостью более 157 млн грн.
Сейчас прокуратура ведет процессуальное руководство в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением должностными лицами Свитязского сельского совета и отдела Госземагентства в Шацком районе, которые способствовали подготовке документов и принятию решения об изменении границ населенного пункта села Свитязь.