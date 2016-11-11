Землі на Світязі вартістю понад 157 млн грн повернули державі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Волині у власність держави повернуто землі на Світязі вартістю понад 157 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
“Завдяки принциповій позиції прокуратури області землі, незаконно введені у межі села Світязь рішенням Шацької районної ради від 27 грудня 2012 року, повернуто у державну власність”, — йдеться в повідомленні.
Так, Волинський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов прокуратури області про скасування цього рішення, через яке із державної власності у комунальну незаконно вибули 292 га земель вартістю понад 157 млн грн.
Наразі прокуратура процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем службовими особами Світязької сільської ради та відділу Держземагенства у Шацькому районі, які сприяли підготовці документів та прийняттю рішення про зміну меж населеного пункту села Світязь.