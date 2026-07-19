Землетрясение в центральном Перу - как минимум пятеро погибших, десятки разрушенных домов

В центральной части Перу произошло землетрясение магнитудой около 5,5–5,6, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, а десятки домов получили разрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Подземные толчки зафиксировали в районе региона Хунин. Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, располагался вблизи провинции Уанкайо, неподалёку от Чупаки и населённых пунктов долины Мантаро.

Больше всего пострадал район Пумпунья в округе Чонгос-Бахо. Там обрушились десятки жилых домов, и люди могли оказаться под завалами. Количество погибших в ходе спасательных работ возросло как минимум до пяти.

Сильные толчки ощущались в Уанкайо, Консепсьоне, Хаусе и других населённых пунктах долины Мантаро. В пострадавших районах сообщали о перебоях с электроснабжением. Также поступала информация о гибели сельскохозяйственных животных в результате разрушения зданий.

После основного землетрясения в регионе зафиксировали несколько афтершоков. Спасательные и аварийные службы продолжают оценивать масштабы разрушений и проверять состояние жилых домов, инфраструктуры и других объектов.

По предварительным данным, угрозы цунами из-за землетрясения нет.

Контекст

Перу не впервые страдает от мощных землетрясений.

Самый известный из них — Великое Перуанское землетрясение — произошло 31 мая 1970 года. Оно произошло на расстоянии 35 км от побережья Перу и длилось около 45 секунд. Землетрясение затронуло регионы Анкаш и Ла-Либертад. Магнитуда землетрясения составила 7,9, а интенсивность по шкале Меркалли — VIII.

Оно разрушило местную инфраструктуру связи, транспорта и торговли. Экономический ущерб составил более полумиллиарда долларов США. Населенные пункты, а также дома, общественные учреждения, учебные заведения и промышленность были разрушены или сильно повреждены.

Ежегодно 31 мая в школах Перу проводятся тренировки по предотвращению жертв землетрясения в память об этом катаклизме.

А 21 мая 2026 года в южной части Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Травмы получили 27 человек, пишет Associated Press. Эпицентр землетрясения находился в 20 км к востоку-юго-востоку от города Пампа-де-Тате.

Подземные толчки зафиксировали и 16 июня 2026 года. Тогда землетрясение магнитудой 5,6 произошло вблизи центрального побережья Перу, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

Напомним

8 июля 2024 года землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло у побережья Перу, в 74 километрах к югу от района Ломас в регионе Арекипа на глубине 32 км.