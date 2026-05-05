Зеленский заявил о подготовке новых решений по странам Залива

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической работе Украины на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Отдельно речь шла о результатах работы украинских военных экспертных команд, которые помогают усиливать оборонную составляющую, передает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Детали

К сожалению, накануне произошли безрассудные удары из Ирана по территории Эмиратов, также наблюдается ощутимое усиление военной напряженности в Заливе. Можно только осуждать такие шаги со стороны Ирана — отметил Зеленский.

Важно, чтобы безопасности становилось больше, и от скорости стабилизации ситуации и обеспечения безопасности в этом регионе зависит многое и во всем мире. Это касается и безопасности, и экономики, и социальных вопросов — заявил Президент.

По его словам, события в регионе Залива могут влиять на стоимость жизни во многих странах.

Украина готовит новые решения

Зеленский сообщил, что Украина вносит свой вклад в стабилизацию ситуации и установление безопасности. Он определил задачи для украинской дипломатической команды по двусторонней работе со странами Залива и с регионом в целом.

Президент отметил, что Украина готовит новые решения и планирует развивать партнерство в сфере безопасности.

Отдельные направления работы, по словам Зеленского, сегодня были предложены Бахрейну. Команды двух государств должны проработать детали.

Контролируем и выполнение предыдущих договоренностей со странами региона на принципе взаимности сотрудничества — добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами для обеспечения необходимого усиления государства.

Напомним

В начале апреля 2026 года Владимир Зеленский анонсировал сотрудничество с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина получит ПВО для энергетики, нефть и дизель в обмен на военную экспертизу.