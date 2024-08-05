Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского, который находится на передовой и выясняет конкретные потребности бригад, передает УНН.

"... сегодня-доклад главкома Сырского, он сейчас непосредственно на передовой, в боевых бригадах и на местах, выясняет конкретные потребности наших бригад, конкретную ситуацию на каждом направлении", - сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы командиры всех уровней – от самого высокого – имели прямой контакт с передовой, непосредственно там были – с воинами, выполняющими самые сложные задачи.

"Многое уже сделано для этого, и я благодарен каждому командиру, который действительно со своими солдатами", - резюмировал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и заявил о подготовке новых пакетов, которые могут усилить позиции Украины осенью.