Президент Владимир Зеленский впервые встретился с недавно назначенным премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили усиление украинской ПВО, развитие оборонного сотрудничества и планирование подготовки украинских пилотов, передает УНН.

Впервые встретился с недавно назначенным Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Основное внимание во время переговоров - усилению украинской ПВО, оборонным потребностям Украины, развитию оборонного сотрудничества и планированию подготовки украинских пилотов - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил за незыблемость принципиальной позиции Нидерландов по поддержке Украины.

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

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Новоназначенный премьер-министр Нидерландов Дик Шуф во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским уверял в твердой поддержке Нидерландами Украины "чего бы это ни стоило".