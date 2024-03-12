Зеленский: У нас есть план пути к справедливому миру

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть "живой" план, для достижения мира. Об этом Президент рассказал в интервью Le Monde и BFMTV, пишет УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский сообщил, о том, что Украина имеет план "пути к справедливому миру". По его словам, Украина планирует провести первую встречу с лидерами цивилизованных государств в Швейцарии на инаугурационном саммите мира, который планируется весной этого года.

Это будет политическое преимущество, а не просто политическая изоляция для Путина. Нет! Самый главный результат, что мы все выйдем с планом, с решительными шагами, а после этого разработаем этот план в деталях, технически. Соответствующие государства должны его передать представителям Российской Федерации для того, чтобы они приняли этот план. Или не приняли, но это другое уже - сказал президент.

Также он добавил, что этот план не просто пауза, для подготовки Путина, это конкретика и шаги к окончанию войны.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера Владимира Путина.