У Зеленского сегодня много разговоров с военными разного уровня - ОП
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч с военными разного уровня. Об этом сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч с военными разного уровня, сообщил журналистам советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНН.
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"Сегодня у Президента снова много разговоров с военными разного уровня", - отметил советник.
Напомним
Президент уже несколько дней проводит встречи с украинскими военными - накануне это были Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол.
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