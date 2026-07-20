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У Зеленского сегодня много разговоров с военными разного уровня - ОП

Киев • УНН

 • 3146 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч с военными разного уровня. Об этом сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

У Зеленского сегодня много разговоров с военными разного уровня - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч с военными разного уровня, сообщил журналистам советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Детали

"Сегодня у Президента снова много разговоров с военными разного уровня", - отметил советник.

Напомним

Президент уже несколько дней проводит встречи с украинскими военными - накануне это были Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол.

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