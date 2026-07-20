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Зеленский продолжил встречи с военными - говорил с Билецким, Горбатюком и Драпатым

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с высокопоставленными военными Андреем Билецким, Владимиром Горбатюком и Михаилом Драпатым. Обсуждали стратегию защиты Украины и взаимодействие с партнерами.

Зеленский продолжил встречи с военными - говорил с Билецким, Горбатюком и Драпатым

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел ряд встреч с военными, среди которых - командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Командования объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН

Детали

"Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком. Слава Украине!" - написал сначала Зеленский.

Также Президент сообщил, что "благодарен за сегодняшний разговор – многое успели обсудить с Михаилом Драпатым". "Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно. Слава Украине!" - подчеркнул он.

А затем Зеленский сообщил о "встрече с Андреем Билецким". "Как всегда, основательный был доклад по ситуации на направлении. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте и стратегию действий. Слава Украине!" - указал Глава государства.

Дополнение

Президент уже несколько дней проводит встречи с украинскими военными - накануне это были Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол. Кроме того, у Главы государства на днях уже было совещание с Билецким. Также Зеленский проводил совещание с командирами корпусов по ситуации на фронте. И анонсировал специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств.

Генштаб опроверг увольнение Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ20.07.26, 15:59 • 2276 просмотров

Юлия Шрамко

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