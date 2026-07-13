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The New York Times

Зеленский призвал предоставить Украине 300 ракет для Patriot на зиму

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Президент Украины на заседании "Коалиции желающих" попросил пакет помощи из 300 ракет для Patriot. Он подчеркнул, что это усилит ПВО и уменьшит основания для россии затягивать войну.

Зеленский призвал предоставить Украине 300 ракет для Patriot на зиму

Президент Владимир Зеленский на заседании "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине на зиму пакет помощи, в котором будет 300 ракет для Patriot, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме.

Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для россии. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать 

- добавил Президент.

Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot09.07.26, 20:35 • 5578 просмотров

Зеленский подчеркнул, что одним из главных способов укрепления "нашей общей позиции должен стать зимний пакет ракет для ПВО".

Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у россии будет значительно меньше оснований затягивать войну до зимы. Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для "Пэтриот" в месяц – 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть 

- резюмировал Президент.

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Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский