Зеленский призвал предоставить Украине 300 ракет для Patriot на зиму

Президент Владимир Зеленский на заседании "Коалиции желающих" призвал предоставить Украине на зиму пакет помощи, в котором будет 300 ракет для Patriot, передает УНН.

По словам Зеленского, нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме.

Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для россии. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать

Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot

Зеленский подчеркнул, что одним из главных способов укрепления "нашей общей позиции должен стать зимний пакет ракет для ПВО".

Если у нас будет достаточно защиты на зиму, у россии будет значительно меньше оснований затягивать войну до зимы. Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для "Пэтриот" в месяц – 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть