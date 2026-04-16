Зеленский и глава Минобороны Италии договорились о сотрудничестве в ПВО и производстве дронов
Киев • УНН
Президент Украины и министр обороны Италии обсудили усиление ПВО и реализацию Drone Deal. Стороны планируют кооперацию в сфере беспилотных систем.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере и возможные форматы партнерства. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.
Зеленский поблагодарил Италию за политическую, военную и дипломатическую поддержку с начала полномасштабной войны. Крозетто заверил, что помощь Украине будет продолжаться. Президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами.
Drone Deal и новые форматы сотрудничества
В ходе встречи обсудили реализацию договоренностей по Drone Deal, а также возможность построения совместной системы безопасности в Европе по аналогии с уже существующим сотрудничеством со странами Ближнего Востока.
Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони15.04.26, 20:09 • 2196 просмотров
Стороны также рассмотрели как двусторонние, так и многосторонние форматы взаимодействия, в частности в рамках программы SAFE.
Направления партнерства
Зеленский и Крозетто отметили значительный потенциал оборонного сотрудничества. Речь идет о развитии возможностей, обмене опытом и промышленной кооперации в сферах ПВО, беспилотных систем, боеприпасов и морской безопасности.
Стороны договорились продолжить работу над подготовкой Drone Deal и детализацией направлений дальнейшего сотрудничества.
Зеленский провел встречу с президентом Италии Маттареллой в Риме16.04.26, 00:15 • 460 просмотров