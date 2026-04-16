Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский и глава Минобороны Италии договорились о сотрудничестве в ПВО и производстве дронов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Украины и министр обороны Италии обсудили усиление ПВО и реализацию Drone Deal. Стороны планируют кооперацию в сфере беспилотных систем.

Зеленский и глава Минобороны Италии договорились о сотрудничестве в ПВО и производстве дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере и возможные форматы партнерства. Об этом сообщает Офис президента, пишет УНН.

Подробности

Зеленский поблагодарил Италию за политическую, военную и дипломатическую поддержку с начала полномасштабной войны. Крозетто заверил, что помощь Украине будет продолжаться. Президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами.

Drone Deal и новые форматы сотрудничества

В ходе встречи обсудили реализацию договоренностей по Drone Deal, а также возможность построения совместной системы безопасности в Европе по аналогии с уже существующим сотрудничеством со странами Ближнего Востока.

Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони15.04.26, 20:09 • 2196 просмотров

Стороны также рассмотрели как двусторонние, так и многосторонние форматы взаимодействия, в частности в рамках программы SAFE.

Направления партнерства

Зеленский и Крозетто отметили значительный потенциал оборонного сотрудничества. Речь идет о развитии возможностей, обмене опытом и промышленной кооперации в сферах ПВО, беспилотных систем, боеприпасов и морской безопасности.

Стороны договорились продолжить работу над подготовкой Drone Deal и детализацией направлений дальнейшего сотрудничества.

Зеленский провел встречу с президентом Италии Маттареллой в Риме16.04.26, 00:15 • 460 просмотров

