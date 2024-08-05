Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и заявил о подготовке новых пакетов, которые могут усилить позиции Украины осенью, передает УНН.

"Было несколько важных докладов. Утром - министр обороны Умеров относительно пакетов поддержки для Украины. Абсолютный приоритет - это обеспечение оружием наших воинов, и я благодарен всем партнерам, которые действительно вовремя реализуют обещанное. Нам принципиально, чтобы между объявлением пакетов и применением на фронте было минимум времени. Мы готовим сейчас и новые пакеты, которые могут усилить позиции Украины осенью", - сообщил Зеленский.

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