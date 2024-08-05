Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проработал с премьером Денисом Шмыгалем порядок работы на месяц. Речь шла о необходимых решениях и ожидаемых договоренностях с партнерами, передает УНН.

"Сегодня же мы детально проработали с премьер-министром Шмыгалем порядок работы на этот месяц, а именно решения, которые нужны, и договоренности, которых ожидаем в отношениях с партнерами, прежде всего в Европе", - сообщил Зеленский.

Он также подтвердил новое поступление от Соединенных Штатов: 3,9 миллиарда долларов поступили на казначейский счет.

Україна отримала 3,9 млрд дол. гранту від США - Шмигаль

"Я благодарен партнерам за поддержку. Мы работаем также с Евросоюзом, чтобы уже в августе получить необходимые Украине около 4 миллиардов евро помощи", - резюмировал Зеленский.