Сборная Украины завоевала первую олимпийскую лицензию по академической гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина получила путевку на Токио-2020 в европейской олимпийской квалификации по академической гребле, которая прошла в Варезе (Италия), сообщает УНН со ссылкой на "Xsport".
Детали
Мужская двойка Игорь Хмара и Станислав Ковалев завершили заезд финала “А” на первом месте, как и квалификационный, и завоевала путевку на играх в Токио-2020.
Диана Дымченко, которая квалифицировалась в финал “А” с третьим результатом, в заезде за путевку стала второй.
Заметим, что номинально, Украина должна была получить две путевки, но по правилам отбора, для получения двух лицензий для одной страны, необходимо выиграть оба заезда. В противном случае, путевка достается в дисциплине, в которой финишировали выше.
Дополнение
Последняя возможность попасть на Олимпиаду-2020 в Токио у наших спортсменов будет на мировом квалификационном турнире, который пройдет с 16 по 18 мая в швейцарском городе Люцерн.