Збірна України завоювала першу олімпійську ліцензію з академічного веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Україна здобула путівку на Токіо-2020 в європейській олімпійській кваліфікації з академічного веслування, яка пройшла у Варезе (Італія), повідомляє УНН з посиланням на "Xsport".
Деталі
Чоловіча двійка Ігор Хмара і Станіслав Ковальов завершили заїзд фіналу “А” на першому місці, як і кваліфікаційний, та завоювала перепустку на іграх в Токіо-2020.
Діана Димченко, яка кваліфікувалася у фінал “А” з третім результатом, в заїзді за путівку стала другою.
Зауважимо, що номінально, Україна повинна була отримати дві путівки, але за правилами відбору, задля отримання двох ліцензій для однієї країни, необхідно виграти обидва заїзди. В іншому випадку, путівка дістається в дисципліні, в якій фінішували вище.
Доповнення
Остання можливість потрапити на Олімпіаду-2020 в Токіо у наших спортсменів буде на світовому кваліфікаційному турнірі, який пройде з 16 по 18 травня в швейцарському місті Люцерн.