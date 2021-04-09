Збірна України завоювала першу олімпійську ліцензію з академічного веслування

Деталі

Чоловіча двійка Ігор Хмара і Станіслав Ковальов завершили заїзд фіналу “А” на першому місці, як і кваліфікаційний, та завоювала перепустку на іграх в Токіо-2020.

Діана Димченко, яка кваліфікувалася у фінал “А” з третім результатом, в заїзді за путівку стала другою.

Зауважимо, що номінально, Україна повинна була отримати дві путівки, але за правилами відбору, задля отримання двох ліцензій для однієї країни, необхідно виграти обидва заїзди. В іншому випадку, путівка дістається в дисципліні, в якій фінішували вище.

Доповнення

Остання можливість потрапити на Олімпіаду-2020 в Токіо у наших спортсменів буде на світовому кваліфікаційному турнірі, який пройде з 16 по 18 травня в швейцарському місті Люцерн.