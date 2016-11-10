Заявления А.Авакова о ситуации на лотерейном рынке страны назвали ангажированными

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. У министра внутренних дел Арсена Авакова достаточно полномочий для того, чтобы остановить процветание незаконного игорного рынка, не прибегая к громким заявлениям. Об этом заявил юрист Ростислав Кравец в комментарии УНН.

"На мой взгляд, господин Аваков, как и господин Луценко уже неоднократно показывали более политически ангажированные свои заявления, чем профессиональные. Что касается данного заявления, о незаконной деятельности лотерей, то опять же, у господина Авакова достаточно полномочий как у министра внутренних дел, чтобы прекратить незаконную деятельность тех лотерей, которые ведут эту деятельность незаконно.

Если же лотереи ведут свою деятельность законно, то поднимать какой-то шум вокруг этого, равняя всех под одну ступень - это не совсем профессионально. Ситуацию нужно изучать.

Подобные заявления не может делать официальное государственное лицо, тем более, которое занимает должность министра внутренних дел. Это может делать политик, который пытается обратить какое-то внимание, с целью упорядочения незаконного рынка", - отметил юрист.

По его словам, такие заявления министра, кроме политики, наводят на мысль о возможном желании передела этого рынка в пользу определенных сил.

"У нас в принципе не одна реформа не удалась, в том числе и полиции, поэтому постоянные попытки привлечь внимание общественности к какому-то факту стали в последнее время одной из визитных карточек действующей власти", - подчеркнул юрист.

Напомним, министр внутренних дел назвал деятельность оператора государственных лотерей "Патриот" незаконной на основании того, что "Патриот" внесен в список санкций СНБО. Вместе с тем, по данным экспертов, такая информация не соответствует действительности. Санкции имеют ограничительный характер и никоим образом не указывают на законность или незаконность деятельности. Кроме того, введение санкций против компании не предусматривает остановку ее деятельности. Тем более, что санкции введены в одностороннем порядке, без объявления доказательств неправомерной деятельности той или иной компании.

Как ранее сообщал УНН, другой оператор государственных лотерей "М.С.Л." неоднократно обращал внимание госорганов на то, что рынок заполонили мошенники, которые маскируются под видом легальных лотерей. Однако, при отсутствии должной реакции, операторы лотерей вынуждены сами бороться с мошенниками на рынке.

Ранее "М.С.Л." выиграл более 300 судебных процессов, доказав, что деятельность этого оператора государственных лотерей законная.

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