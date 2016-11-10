Заяви А.Авакова щодо ситуації на лотерейному ринку країни назвали заангажованими
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова достатньо повноважень для того, щоб зупинити процвітання незаконного грального ринку, не вдаючись до гучних заяв. Про це заявив юрист Ростислав Кравець в коментарі УНН.
“На мій погляд, пан Аваков, як і пан Луценко вже неодноразово показували більше політично заангажовані свої заяви, ніж професійні. Що стосується даної заяви, щодо незаконної діяльності лотерей, то знову ж таки, у пана Авакова достатньо повноважень як у міністра внутрішніх справ, щоб припинити незаконну діяльність тих лотерей, які ведуть цю діяльність незаконно.
Якщо ж лотереї ведуть свою діяльність законно, то піднімати якийсь шум навколо цього, рівняючи всіх під один щабель — це не зовсім професійно. Ситуацію потрібно вивчати.
Подібні заяви не може робити офіційна державна особа, тим більше, яка займає посаду міністра внутрішніх справ. Це може робити політик, який намагається звернути якусь увагу, з метою впорядкувати незаконного ринку”, — зазначив юрист.
За його словами, такі заяви міністра, крім політики, наштовхують на думку про ймовірне бажання переділу цього ринку на користь певних сил.
“У нас в принципі не одна реформа не вдалася, в тому числі і поліції, тому постійні спроби привернути увагу громадськості до якогось факту стали останнім часом однією з візитних карток діючої влади”, — підкреслив юрист.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ назвав діяльність оператора державних лотерей “Патріот” незаконною на підставі того, що “Патріот” внесений до списку санкцій РНБО. Разом з тим, за даними експертів, така інформація не відповідає дійсності. Санкції мають обмежувальний характер і жодним чином не вказують на законність або ж незаконність діяльності. Крім того, введення санкцій проти компанії не передбачає зупинку її діяльності. Тим паче, що санкції введено в односторонньому порядку, без оголошення доказів неправомірної діяльності тієї чи іншої компанії.
Як раніше повідомляв УНН, інший оператор державних лотерей “М.С.Л.” неодноразово звертав увагу держорганів на те, що ринок заполонили шахраї, що маскуються під виглядом легальних лотерей. Однак, за відсутності належної реакції, оператори лотерей змушені самі боротися з шахраями на ринку.
Раніше “М.С.Л.” виграв більше 300 судових процесів, довівши, що діяльність цього оператора державних лотерей законна.