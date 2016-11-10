Заяви А.Авакова щодо ситуації на лотерейному ринку країни назвали заангажованими

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23616 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48436 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68810 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139097 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202127 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191404 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211932 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197006 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152440 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153282 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21260 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21801 перегляди

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 19744 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20090 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20739 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481031 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317471 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379594 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491482 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124335 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183915 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126694 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161499 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184688 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Заяви А.Авакова щодо ситуації на лотерейному ринку країни назвали заангажованими

Заяви А.Авакова щодо ситуації на лотерейному ринку країни назвали заангажованими

Київ • УНН

 • 2991 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова достатньо повноважень для того, щоб зупинити процвітання незаконного грального ринку, не вдаючись до гучних заяв. Про це заявив юрист Ростислав Кравець в коментарі УНН.

“На мій погляд, пан Аваков, як і пан Луценко вже неодноразово показували більше політично заангажовані свої заяви, ніж професійні. Що стосується даної заяви, щодо незаконної діяльності лотерей, то знову ж таки, у пана Авакова достатньо повноважень як у міністра внутрішніх справ, щоб припинити незаконну діяльність тих лотерей, які ведуть цю діяльність незаконно.

Якщо ж лотереї ведуть свою діяльність законно, то піднімати якийсь шум навколо цього, рівняючи всіх під один щабель — це не зовсім професійно. Ситуацію потрібно вивчати.

Подібні заяви не може робити офіційна державна особа, тим більше, яка займає посаду міністра внутрішніх справ. Це може робити політик, який намагається звернути якусь увагу, з метою впорядкувати незаконного ринку”, — зазначив юрист.

За його словами, такі заяви міністра, крім політики, наштовхують на думку про ймовірне бажання переділу цього ринку на користь певних сил.

“У нас в принципі не одна реформа не вдалася, в тому числі і поліції, тому постійні спроби привернути увагу громадськості до якогось факту стали останнім часом однією з візитних карток діючої влади”, — підкреслив юрист.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ назвав діяльність оператора державних лотерей “Патріот” незаконною на підставі того, що “Патріот” внесений до списку санкцій РНБО. Разом з тим, за даними експертів, така інформація не відповідає дійсності. Санкції мають обмежувальний характер і жодним чином не вказують на законність або ж незаконність діяльності. Крім того, введення санкцій проти компанії не передбачає зупинку її діяльності. Тим паче, що санкції введено в односторонньому порядку, без оголошення доказів неправомірної діяльності тієї чи іншої компанії.

Як раніше повідомляв УНН, інший оператор державних лотерей “М.С.Л.” неодноразово звертав увагу держорганів на те, що ринок заполонили шахраї, що маскуються під виглядом легальних лотерей. Однак, за відсутності належної реакції, оператори лотерей змушені самі боротися з шахраями на ринку. 

Раніше “М.С.Л.” виграв більше 300 судових процесів, довівши, що діяльність цього оператора державних лотерей законна

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30