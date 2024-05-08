ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG

Сеть АЗК WOG продолжает расширять географию автозаправочных комплексов, где, кроме легендарного кофейного кофе, можно попробовать еще и ЗАВЖДИКАВУ без кофеина. Она доступна уже на 112 крупнейших городских и трассовых заправках в 16 областях Украины.

Более 10 лет назад WOG одним из первых начал развивать новую культуру потребления качественного кофе. На протяжении всех лет компания придерживается этой стратегии, предлагая клиентам как новые напитки, так и возможность выбирать зерно для их приготовления.

Винницкая, Житомирская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Черновицкая, Сумская и Харьковская области - такова география АЗК WOG, где сегодня гости сети могут заказать ЗАВЖДИКАВУ.

"WOG CAFE при наших АЗК является едва ли не самой большой монобрендовой сетью кофеен, где можно заказать любимые кофейные напитки без кофеина. Кроме того, мы придерживаемся принципов ответственного потребления кофе: только гости решают, когда им пить традиционный кофе, а когда - кофе без кофеина. Более того, независимо от выбранного зерна, стоимость напитка будет оставаться неизменной", - отмечает Ирина Соколовская, директор дирекции общественного питания и Интерсити.

"В начале 2023 года WOG запустил проект "ЗАВЖДИКАВА", предложив своим гостям кофе без кофеина. Мы начали с пилота на 26 АЗК Киевской области. Наши гости оценили новинку, поэтому география проекта постепенно расширялась, и сегодня попробовать любимые кофейные напитки, приготовленные на зерне без кофеина, можно уже на более чем 100 АЗК в большей части Украины. Но на этом мы не останавливаемся. Вскоре "ЗАВЖДИКАВА" будет охватывать еще один сегмент", - анонсировал Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Кстати, кофейные зерна для его приготовления традиционно поставляет надежная, проверенная многими годами сотрудничества, немецкая компания J.J. Darboven. Если вы еще не пробовали кофе без кофеина на WOG, время попробовать, чтобы сравнить его вкус и аромат с традиционным кофе.

Содержание кофеина в зернах составляет 0,04 - 0,06 %.