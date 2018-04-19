Завтра в Киеве без осадков, до + 18°

"Завтра в Киеве без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем ​​16-18 °", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве, в результате сильного ветра, с крыши нового торгового центра на проспекте Победы сорвало кусок металла.



Напомним, в результате инцидента, произошедшего в четверг в Киеве возле торгового центра на проспекте Победы, пострадали два человека, сообщили УНН источники в медицинских учреждении.