Завтра в Киеве без осадков, до + 18°
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Завтра в Киеве без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 16-18 °. Пор этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидромецентр.
"Завтра в Киеве без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 16-18 °", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве, в результате сильного ветра, с крыши нового торгового центра на проспекте Победы сорвало кусок металла.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в четверг в Киеве возле торгового центра на проспекте Победы, пострадали два человека, сообщили УНН источники в медицинских учреждении.