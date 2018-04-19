Завтра в Києві без опадів, до +18°
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Завтра у Києві без опадів. Вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°. Пор це повідомляє УНН з посиланням на Укргідромецентр.
"Завтра у Києві без опадів. Вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві, внаслідок сильного вітру, з даху нового торгового центру на проспекті Перемоги зірвало шматок металу.
Нагадаємо,в наслідок інциденту, що стався у четвер в Києві поблизу торгівельного центру на проспекті Перемоги, постраждало двоє людей, повідомили УНН джерела в мед закладі.