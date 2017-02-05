Завтра в Киеве ожидаются сильные снегопады
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В понедельник в столице ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем составит до 7 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"По прогнозу Украинского гидрометцентра 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем около 5-7 градусов мороза", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.
Кроме того, водителям рекомендовали воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Пешеходам посоветовали двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.
Как сообщал УНН, сильные морозы вернутся в Украину уже в понедельник 6 февраля.