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Завтра в Киеве ожидаются сильные снегопады

Киев • УНН

 • 6889 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В понедельник в столице ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем ​​составит до 7 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Завтра в Киеве ожидаются сильные снегопады

"По прогнозу Украинского гидрометцентра 6 февраля в Киеве ожидаются сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем ​​- на 2-3 см. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем ​​около 5-7 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и воздерживаться от путешествий на дальние расстояния.

Кроме того, водителям рекомендовали воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам посоветовали двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Как сообщал УНН, сильные морозы вернутся в Украину уже в понедельник 6 февраля.

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