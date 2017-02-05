Завтра у Києві очікуються сильні снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У понеділок у столиці очікуються сильні снігопади, температура повітря вдень становитиме до 7 градусів морозу. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
“За прогнозом Українського гідрометцентру 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву — 1,5-2 см, вдень — на 2-3 см. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень близько 5-7 градусів морозу”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА закликали водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та утримуватися від подорожей на далекі відстані.
Крім того, водіям рекомендували утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Пішоходам порадили рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.
Як повідомляв УНН, сильні морози повернуться в Україну вже у понеділок 6 лютого.