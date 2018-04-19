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Завтра подозреваемому в смертельном ДТП в Кривом Роге будут выбирать меру пресечения

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Завтра суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сказал на брифинге в прокуратуре Днепропетровской Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Завтра подозреваемому в смертельном ДТП в Кривом Роге будут выбирать меру пресечения

"Может сказать, что на данный момент мы определились с подозреваемым. После аварии он находится в больнице. Судья сегодня не открыл заседание, ожидая заключения врачей о возможности его доставки в суд или допрос по скайпу. Только мне доложили о том, что медики приняли решение о возможности участия в судебном заседании подозреваемого в случае медицинского сопровождения его в зал суда ", - сказал генпрокурор.

Завтра, по мнению Луценко, суд изберет меру пресечения подозреваемому в ДТП в Кривом Роге.

"Мы настаиваем на том, что он должен быть связан с ограничением свободы", - уточнил он.

Далее, по его словам, будет происходить досудебное следствие и через 4-5 месяцев следствия дело, скорее всего, будет передано в суд.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек.

Стали известны имена 8 погибших и 9 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Также в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.

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