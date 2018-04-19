Завтра підозрюваному у смертельній ДТП у Кривому Розі обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Завтра суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це сьогодні сказав на брифінгу у прокуратурі Дніпропетровщині Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Може сказати, що на цей момент ми визначилися із підозрюваним. Після аварії він перебуває в лікарні. Суддя сьогодні не відкрив засідання, очікуючи висновку лікарів про можливість його доправлення до суду або допит по скайпу. Щойно мені доповіли про те, що медики прийняли рішення про можливість участі в судовому засіданні підозрюваного в разі медичного супроводження його до зали суду", - сказав Генпрокурор.
Завтра, на думку Луценка, суд обере запобіжній захід підозрюваному у ДТП у Кривому Розі.
"Ми наполягаємо на тому, що він має бути пов’язаний із обмеженням волі", - уточнив він.
Далі, за його словами, відбуватиметься досудове слідство і через 4-5 місяців слідства справу, скоріш за все, буде передано до суду.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей.
Стали відомі імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Також у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.