Задержанному за взятку экс-министру РФ А.Улюкаеву вызвали "скорую"

"Накануне Улюкаев вызвал скорую помощь, так как очень переживает из-за событий, и у него скачет давление. Врачи его осмотрели, сделали необходимые процедуры для стабилизации давления", - сказала она.

Е.Меркачева отметила, что скорая помощь приехала быстро, уже через 10 минут. После осмотра врачи не нашли необходимости в госпитализации А.Улюкаева.

Экс-глава Минэкономразвития РФ был задержан 14 ноября в офисе "Роснефти" при получении взятки за то, что его ведомство положительно оценило сделку по продаже госпакета акций "Башнефть" компании "Роснефть". А.Улюкаев находится под домашним арестом до 15 января.