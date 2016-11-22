Затриманому за хабар екс-міністру РФ О.Улюкаєву викликали "швидку"

"Напередодні Улюкаєв викликав швидку допомогу, оскільки дуже переживає через події, і у нього скаче тиск. Лікарі його оглянули, зробили необхідні процедури для стабілізації тиску", - сказала вона.

Є.Меркачева зазначила, що швидка допомога приїхала швидко, вже через 10 хвилин. Після огляду лікарі не знайшли необхідності в госпіталізації О.Улюкаєва.

Екс-очільник мінекономрозвитку РФ був затриманий 14 листопада в офісі "Роснефти" під час отримання хабара за те, що його відомство позитивно оцінило угоду з продажу держпакету акцій "Башнефть" компанії "Роснефть". О.Улюкаєв перебуває під домашнім арештом до 15 січня.