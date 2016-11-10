Задержание "диверсантов" в Крыму является частью политики РФ по захвату заложников - И.Геращенко

"Для нас очевидно, что в последнее время РФ на оккупированной территории и их марионетки исповедуют политику захвата все новых и новых заложников, потому что заложники - это тот инструментарий, которым они позже шантажируют Украину. Потому что Украина борется за своих граждан", - заявила И.Геращенко.

Она напомнила о задержании украинского журналиста Романа Сущенко и объявлении диверсантом украинского гражданина Евгения Панова.

"Но, какое же позорное поведение РФ по этому заложнику. К Панову, например, не пускают украинского консула. Это является нарушением всех международных стандартов. А почему его не пускают? Очевидно, что Панова пытают", - отметила И.Геращенко.