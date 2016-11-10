Затримання "диверсантів" у Криму є частиною політики РФ з захоплення заручників - І.Геращенко

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23583 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48353 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68791 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139079 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202112 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191399 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211928 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197006 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152438 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153276 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22377 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21197 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21740 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20047 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20680 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481003 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317451 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379576 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491468 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124327 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183910 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126689 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161495 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184684 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Затримання "диверсантів" у Криму є частиною політики РФ з захоплення заручників - І.Геращенко

Затримання "диверсантів" у Криму є частиною політики РФ з захоплення заручників - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 8993 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Перший заступник голови ВР, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко вважає, що затримання “диверсантів” в Криму є частиною політики РФ з захоплення нових заручників, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

"Для нас очевидно, що останнім часом РФ на окупованій території та їх маріонетки сповідують політику загарбання все нових і нових заручників, тому що заручники - це той інструментарій, яким вони пізніше шантажують Україну. Тому що Україна бореться за своїх громадян“, - заявила І.Геращенко.

Вона нагадала про затримання українського журналіста Романа Сущенка та оголошення диверсантом українського громадянина Євгена Панова.

“Але, яка ж ганебна поведінка РФ за цим заручником. До Панова, наприклад, не пускають українського консула. Це є порушенням всіх міжнародних стандартів. А чому його не пускають? Очевидно, що Панова катують”, - зазначила І.Геращенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30