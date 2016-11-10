Затримання "диверсантів" у Криму є частиною політики РФ з захоплення заручників - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Перший заступник голови ВР, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко вважає, що затримання “диверсантів” в Криму є частиною політики РФ з захоплення нових заручників, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
"Для нас очевидно, що останнім часом РФ на окупованій території та їх маріонетки сповідують політику загарбання все нових і нових заручників, тому що заручники - це той інструментарій, яким вони пізніше шантажують Україну. Тому що Україна бореться за своїх громадян“, - заявила І.Геращенко.
Вона нагадала про затримання українського журналіста Романа Сущенка та оголошення диверсантом українського громадянина Євгена Панова.
“Але, яка ж ганебна поведінка РФ за цим заручником. До Панова, наприклад, не пускають українського консула. Це є порушенням всіх міжнародних стандартів. А чому його не пускають? Очевидно, що Панова катують”, - зазначила І.Геращенко.