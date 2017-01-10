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Пробки в Киеве достигли восьми баллов

Пробки в Киеве достигли восьми баллов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

Так, по состоянию на 18.40 движение затруднено на улицах Крещатик, Прорезная, Михаила Грушевского, Владимирская, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, а также на улицах Льва Толстого и Жилянской.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Николай Василенко, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов. А также на проспекте Юрия Гагарина и улицы Гната Хоткевича.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.40 в столице зафиксировано 11 ДТП.

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