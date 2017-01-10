Пробки в Киеве достигли восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли восьми баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.40 движение затруднено на улицах Крещатик, Прорезная, Михаила Грушевского, Владимирская, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, а также на улицах Льва Толстого и Жилянской.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Николай Василенко, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов. А также на проспекте Юрия Гагарина и улицы Гната Хоткевича.
Также, по данным "Яндекс-карты", на 18.40 в столице зафиксировано 11 ДТП.