Затори у Києві сягнули восьми балів

Так, станом на 18.40 рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Прорізна, Михайла Грушевського, Володимирівська,Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченка, а також на вулицях Льва Толстого та Жилянській.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженко, Микола Василенка, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів.а також на проспекті Юрія Гагаріна та вулиці Гната Хоткевича.

Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18.40 в столиці зафіксовано 11 ДТП.