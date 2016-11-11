Пробки в Киеве достигли 8 баллов

По состоянию на 18.10 движение затруднено в центре города, в частности, улицами Крещатик, Владимирская, Большая Васильковская, Пушкинская, Богдана Хмельницкого, Бассейная. Скорость движения там не превышает 5 км в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улице Большая Житомирская, Ярославов вал, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновила, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Жилянской, Саксаганского, а также на Набережном шоссе.

Также, в столице зафиксировано восемнадцать ДТП по состоянию на 18.10.