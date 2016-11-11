Затори у Києві сягнули 8 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 18.10 рух ускладнений в центрі міста, зокрема, на вулицяї Хрещатик, Володимирська, Велика Васильківська, Пушкінська, Богдана Хмельницького, Басейна. Швидкість руху там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори спостерігаються на вулиці Велика Житомирська, Ярославів вал, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулиці Жилянській, Саксаганського, а також на Набережному шосе.
Також, у столиці зафіксовано вісімнадцять ДТП станом на 18.10.