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Заместитель декана одесского вуза "погорел" на взятке

Заместитель декана одесского вуза "погорел" на взятке

Киев • УНН

 • 7952 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заместителя декана одного из одесских вузов уличили в получении неправомерной выгоды на общую сумму более 20 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Вчера, 28 декабря во время получения от студента неправомерной выгоды работники УЗЭ и следственного управления задержали заместителя декана одного из институтов. Полицейские изъяли 1,5 тысячи гривен, полученных за успешную сдачу экзаменов. Всего правоохранители задокументировали факты получения педагогом неправомерной выгоды на общую сумму более 20 тыс. гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

За такие действия должностному лицу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

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