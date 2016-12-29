Заступник декана одеського вишу “погорів” на хабарі

Вчора, 28 грудня під час отримання від студента неправомірної вигоди працівники УЗЕ та слідчого управління затримали заступника декана одного з інститутів. Поліцейські вилучили 1,5 тисячі гривень, одержаних за успішне складання іспитів. Загалом правоохоронці задокументували факти одержання освітянином неправомірної вигоди на загальну суму понад 20 тисяч гривень.



За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



За такі дії посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.