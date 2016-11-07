Основатель еврозоны выразил обеспокоенность экономическими "проблемами" стран-участниц

"Экономическая нестабильность в таких странах как Греция, Португалия и Италия, создает глубокий дисбаланс внутри Евросоюза", - отметил О.Исинг.

Основатель еврозоны отметил, что страны, которые во время глобально мирового кризиса погрузили весь евроблок в рецессию, остаются серьезной экономической проблемой и сегодня. Так, Греция находится в перманентном кризисе, а экономические реформы Португалии и Италии были или приостановлены или отменены.

Кроме того, О.Исинг заявил, что создание еврозоны без четкой стратегии выхода стран-участниц с валютного союза было большой ошибкой.

"Ошибкой стало создание такой системы членства, при которой, однажды вступив в еврозону, страна остается членом навсегда", - отметил О.Исинг.

Также один из основателей единой европейской валюты отметил, что основными проблемами еврозоны остаются структурные сложности и растущее недовольство валютным союзом со стороны общества.