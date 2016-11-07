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15 марта, 19:03 • 113700 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162268 просмотра

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Основатель еврозоны выразил обеспокоенность экономическими "проблемами" стран-участниц

Основатель еврозоны выразил обеспокоенность экономическими "проблемами" стран-участниц

Киев • УНН

 • 7079 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Один из основателей единой европейской валюты Отмар Исинг заявил, что экономическая нестабильность eсть в странах-участницах Евросоюза, в частности в Греции, Португалии и Италии, что негативно влияет на развитие еврозоны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Экономическая нестабильность в таких странах как Греция, Португалия и Италия, создает глубокий дисбаланс внутри Евросоюза", - отметил О.Исинг.

Основатель еврозоны отметил, что страны, которые во время глобально мирового кризиса погрузили весь евроблок в рецессию, остаются серьезной экономической проблемой и сегодня. Так, Греция находится в перманентном кризисе, а экономические реформы Португалии и Италии были или приостановлены или отменены.

Кроме того, О.Исинг заявил, что создание еврозоны без четкой стратегии выхода стран-участниц с валютного союза было большой ошибкой.

"Ошибкой стало создание такой системы членства, при которой, однажды вступив в еврозону, страна остается членом навсегда", - отметил О.Исинг.

Также один из основателей единой европейской валюты отметил, что основными проблемами еврозоны остаются структурные сложности и растущее недовольство валютным союзом со стороны общества.

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