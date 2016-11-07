Основатель еврозоны выразил обеспокоенность экономическими "проблемами" стран-участниц
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Один из основателей единой европейской валюты Отмар Исинг заявил, что экономическая нестабильность eсть в странах-участницах Евросоюза, в частности в Греции, Португалии и Италии, что негативно влияет на развитие еврозоны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Экономическая нестабильность в таких странах как Греция, Португалия и Италия, создает глубокий дисбаланс внутри Евросоюза", - отметил О.Исинг.
Основатель еврозоны отметил, что страны, которые во время глобально мирового кризиса погрузили весь евроблок в рецессию, остаются серьезной экономической проблемой и сегодня. Так, Греция находится в перманентном кризисе, а экономические реформы Португалии и Италии были или приостановлены или отменены.
Кроме того, О.Исинг заявил, что создание еврозоны без четкой стратегии выхода стран-участниц с валютного союза было большой ошибкой.
"Ошибкой стало создание такой системы членства, при которой, однажды вступив в еврозону, страна остается членом навсегда", - отметил О.Исинг.
Также один из основателей единой европейской валюты отметил, что основными проблемами еврозоны остаются структурные сложности и растущее недовольство валютным союзом со стороны общества.